رياضة | عاجل.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام الحضري حارس مرمى النجوم أن هدفه مع فريقه الجديد الارتقاء به في جدول الدوري وأكد أنه متواجد مع المنتخب طالما يريده.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"هدفي أن يكون مكان النجوم في مكانة جيدة في الدوري".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً: "أنا موجود مع المنتخب طالما أنه يريدني واسعى لإنشاء أكاديميات حراس المرمى لمساعدة النجوم على الارتقاء بمستوى الحراس".

ووجه محمود فتح الله مدافع فريق النجوم إف سي رسالة خاصة لـ عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق عبر "الخليج 365 الرياضي"، وذلك بعد إنتقال "الحضري" لصفوف فريق النجوم بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "فتح الله" في رسالته لـ"الحضري": "عصام الحضري اسم كبير .. ومبروك توقيعه للنجوم وان شاء الله يكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: " ان شاء الله نساعدك على العودة مرة أخري لمنتخب مصر والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، وتساعدنا على التواجد بشكل قوي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي".

وتابع: "بالتوفيق للنجوم ولعصام الحضري، وإن شاء الله نقدم موسم قوي معًا".

وكان عصام الحضري وقع على عقود انضمامه لنادي النجوم رسميًا بعد انتهاء علاقته مع الاسماعيلي.