رياضة | نيوكاسل يقهر مانشستر سيتي ويقدم هدية غالية لزملاء محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يقهر مانشستر سيتي ويقدم هدية غالية لزملاء محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي نيوكاسل يونايتد على فريق مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجو أجويرو الهدف الوحيد للسيتي في الدقيقة الأولى من المباراة، وتعادل سالمون روندون في الدقيقة 66 من بداية الشوط الثاني، وأحرز ريتشي هدف الفوز في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.

وأعطى نيوكاسل فرصة لنادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لتوسيع الفارق بينه وبين نادي مانشستر سيتي في الصدارة إلى 7 نقاط، في حال الفوز غدا أمام نادي ليستر سيتي.

وتوقف نادي مانشستر سيتي رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع نادي نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

كما تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نادي بيرنلي، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اشلي بارنيس الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، قبل أن يضيف وود الهدف الثاني في الدقيقة 81 من المباراة.

ولكن عاد مانشستر يونايتد عن طريق بول بوجبا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 87، وتعادل المدافع السويدي ليندلوف لمانشستر في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء.

ويعد هذا هو أول تعثر لسولشاير مدرب مانشستر يونايتد مع الفريق، بعد 8 انتصارات متتالية في جميع البطولات.

ورفع نادي مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلي 45 نقطة في المركز السادس، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.