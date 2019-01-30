رياضة | لاكازيتي وأوباميانج يقودان أرسنال للفوز على كارديف سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيتي وأوباميانج يقودان أرسنال للفوز على كارديف سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً ثميناً على حساب فريق كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريق دون خطورة واضحة على المرمي حيث فشل أرسنال على مدار 45 دقيقة كاملة من هز تسديد أي كرة على مرمي كارديف.

وفي الشوط الثاني نجح فريق أرسنال عن طريق أوباميانج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66 من ضربة جزاء ثم أضاف لاكازيتي الهدف الثاني في الدقيقة 81 قبل أن يسجل كارديف هدف تقليص الفارق عن طريق ناثانييل منديز- لينغ في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء 2-1.

وبهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع متساوياً مع تشيلسي بنفس الرصيد، فيما توقف رصيد كارديف عند النقطة 19.

وفي نفس الجولة فاز فريق فولهام على برايتون 4-2 وولفرهامبتون حقق الفوز على وستهام 2-0 وفاز إيفرتون بهدف نظيف على هيديرسفيلد.