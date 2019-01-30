رياضة | نجم إشبيلية: لهذا السبب رحلت عن برشلونة.. نشعر بالقلق بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إشبيلية: لهذا السبب رحلت عن برشلونة.. نشعر بالقلق بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منير الحدادي، لاعب اشبيلية الاسباني، أن فريقه يعرف بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة هو أفضل لاعب في العالم وهذا الأمر يشكل الكثير من القلق، ولكنهم يأملوا أن يقدموا مباراة كبيرة من أجل مواصلة المشوار في الكأس.

وقال الحدادي في تصريحات صحفية: "يمكن لـ ميسي ان يفعل ما يريد لديه صفات مذهلة ولكن علينا ان نذهب مع حماس كبير، وان نلعب بـ كثافة كبيرة مثل ما فعلنا في بيزخوان، انا متأكد من ان برشلونة يريدون القتال من أجل كل شئ".

وأضاف: "يمكن لـ ميسي ان يفعل ما يريد لديه صفات مذهلة ولكن علينا ان نذهب مع حماس كبير ، وان نلعب بـ كثافة كبيرة مثل ما فعلنا في بيزخوان ، انا متأكد من ان برشلونة يريدون القتال من أجل كل شيء".

وواصل: "ايامك الاخيرة في برشلونة ؟ عندما يخبرك المدرب بانك لن تلعب ، يمكنك ان تفهم ، ذهبت إلى عملي ولم اقل اي شيء في تلك اللحظات ، كنت أفضل أن اكُن لوحدي وافكر في بعض الاشياء".

وتابع: "يمكن لـ ميسي ان يفعل ما يريد لديه صفات مذهلة ولكن علينا ان نذهب مع حماس كبير ، وان نلعب بـ كثافة كبيرة مثل ما فعلنا في بيزخوان ، انا متأكد من ان برشلونة يريدون القتال من أجل كل شيء".

وأكمل: "كانوا يُريدون التجديد لي ، ولكنني شعرت بان النادي لا يعتمد عليّ ، اخبروني بانه سيتم الاعتماد عليّ في المستقبل ولكن في وقتها لم أكن ارى الكثير من الاهتمام ، لهذا قررت الخروج".

واستطرد: "كانوا يُريدون التجديد لي ، ولكنني شعرت بان النادي لا يعتمد عليّ ، اخبروني بانه سيتم الاعتماد عليّ في المستقبل ولكن في وقتها لم أكن ارى الكثير من الاهتمام ، لهذا قررت الخروج".

وأردف: "اخترت نادي اشبيلية لانه اعطاني الكثير من الثقة ، أعلم بأنني لم اترعر هنا كـ لاعب وشخص وأتمنى ان افعل اشياء كبيرة هنا".

واختتم: "كان نادي اشبيلية يُريدني في الصيف ولكن بسبب الظروف تم الاستعجال بالانتقال ، الشيء المهم هو انني هنا بالفعل الان ، آمل ان يكون ذلك لفترة طويلة".