رياضة | صور مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري المصري البورسعيدي - x

16:00 - بتروجيت إنبي - x

19:00 - المقاولون العرب الدوري الإنجليزي بورنموث - x

21:45 - تشيلسي ليفربول - x

22:00 - ليستر سيتي توتنهام هوتسبير - x

22:00 - واتفورد كأس إيطاليا فيورنتينا - x

19:15 - روما أتلانتا - x

21:45 - يوفنتوس كأس ملك إسبانيا ريال بيتيس - x

20:30 - إسبانيول برشلونة - x

22:30 - إشبيلية

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