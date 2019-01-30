رياضة | الكشف عن سبب تراجع مستوى كوتينهو مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب تراجع مستوى كوتينهو مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفي إسبانية، عن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى البرازيلي فيليبي كوتينهو، نجم وسط فريق برشلونة الاسباني، خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إرنيستو فالفيردي، المدير الفي للفريق هو السبب الرئيسي في عدم ظهور كوتينهو بمستواه الحقيقي.

والمعروف أن المدرب الاسباني يشرك اللاعب كـ جناح، وهو بكل تأكيد يقدم أفضل مستوياته كـ لاعب وسط حُر أو كـ صانع لعب ..!! ولذل فيجب على المدرب إيجاد حل فوري لهذا الأمر.