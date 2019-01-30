كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب تراجع مستوى كوتينهو مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت اقرير صحفي إسبانية، عن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى البرازيلي فيليبي كوتينهو، نجم وسط فريق برشلونة الاسباني، خلال الفترة الماضية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إرنيستو فالفيردي، المدير الفي للفريق هو السبب الرئيسي في عدم ظهور كوتينهو بمستواه الحقيقي.
والمعروف أن المدرب الاسباني يشرك اللاعب كـ جناح، وهو بكل تأكيد يقدم أفضل مستوياته كـ لاعب وسط حُر أو كـ صانع لعب ..!! ولذل فيجب على المدرب إيجاد حل فوري لهذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الكشف عن سبب تراجع مستوى كوتينهو مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.