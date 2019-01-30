رياضة | بعد الفوز على المقاصة.. الزمالك يستعد لجورماهيا الكيني بدون راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات عصر غدا الأربعاء على ملعب النادي وذلك استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني بمستهل مباريات الفريق بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وكان الزمالك قد حقق الفوز مساء اليوم على المقاصة بأربعة أهداف لهدف باللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الممتاز .

ترتيب جدول الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا عريضًا على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وواصل الزمالك على تصدر لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسه بيراميدز في المركز الثاني .

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب جدول الدوري الممتاز على النحو التالي:

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4-المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9-حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري 22 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 21 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18 - بتروجت 15 نقطة