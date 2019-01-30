رياضة | هل يشعل هذا اللاعب الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يشعل هذا اللاعب الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية هولندية، عن رغبة ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي والمنتخب الهولندي، في الانتقال لصفوف برشلونة أو ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال ديباي في تصريحات نقلتها صحيفة "هيلدين" الهولندية :" ليون نادٍ كبير لا أنكر ذلك، لكنه ليس من أفضل 5 أندية في أوروبا".

وأضاف :" أريد اللعب في ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، أو تشيلسي أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ".

يذكر أن ديباي سيلعب رفقة ليون أمام برشلونة في شهر فبراير المقبل في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مواجهتين لتحديد المتأهل لدور الثمانية.