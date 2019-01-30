رياضة | نجم باريس سان جيرمان في حيرة كبيرة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان في حيرة كبيرة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الدولي الفرنسي، أدريان رابيوت، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، يقع في حيرة كبيرة، بسبب تحديد وجهته القادمة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالوني، فإنه على الرغم من رغبة اللاعب الفرنسي رابيوت بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، إلا أن العرض الأفضل "مالياً" له على الصعيد الشخصي أتى من ليفربول الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن رابيوت لم يقرر حتى الآن أين سيتجه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رفض تجديد عقده مع البي إس جي.