رياضة | باريس يكشف "الخائن" الذي منح برشلونة صفقة الحلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يكشف "الخائن" الذي منح برشلونة صفقة الحلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعاني من الصدمة التي وجهها له نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسم نادي برشلونة الإسباني صفقة التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج من نادي أياكس بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل 90 مليون يورو تقريبا، تحت أنظار باريس سان جيرمان.

ونجح برشلونة في حسم صفقة التعاقد مع دي يونج بعدما تفوق على عرض باريس سان جيرمان الفرنسي والذي كان نداً قوياً للفريق الكتالوني في الصفقة.

وحمل باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي العاصمي، فشل ضم دي يونج، متهمًا أياه بالتراخي، مما منح برشلونة الأفضلية لضم اللاعب الشاب.

وكان باريس سان جيرمان قريباً من التعاقد دي يونج، ولكن الموقف تغير وحصل برشلونة على النجم الهولندي الشاب، ولذلك اعتبر العملاق الفرنسي، أنتيرو هنريكي هو المذنب لهذا الانقلاب في الموقف.