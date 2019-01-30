رياضة | برشلونة يوجه أنظاره نحو التعاقد مع نجم إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه أنظاره نحو التعاقد مع نجم إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى فريق برشلونة لتدعيم خط وسطه الهجومي خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع لاعب ذو خبرة، وبتكلفة مادية معقولة، لكي لا يؤثر ذلك على الميزانية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بابلو سارابيا، نجم فريق إشبيلية الاسباني، من المرشحين لتدعيم مركز الوسط الهجومي لبرشلونة.
وأطلقت الصحيفة اسم "القاتل الصامت" على سارابيا، حيث سجل 3 أهداف ضد البارسا في كافة البطولات المحلية، وهي السوبر الاسباني، والدوري، وكأس الملك.
الجدير بالذكر أن سارابيا يقدم مستويات مذهله ومرشح للعب لعدة أندية كبيرة، وفوق ذلك سعره يعتبر رخيص نظراً لموهبته العظيمه .. وهو "18 مليون يورو".
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