رياضة | فالفيردي يقع في حيرة كبيرة بسبب نجمي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يقع في حيرة كبيرة بسبب نجمي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تاقرير صحفية إسبانية، إلى أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني يقع في حيرة كبيرة بسبب مركز خط الوسط.وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مصدر حيرة فالفيردي، هو نجمي الوسط البرازيلي آرثر ميلو والتشيلي آرثورو فيدال، حيث أن فالفيردي لا يستطيع اختيار اللاعب الأساسي بينهما.
والمعروف أن البرازيلي آرثر يناسب تكتيك البارسا بتطبيق التيكي تاكا، إلا أن فيدال يملك القوة البدنية التي ترجح كفة برشلونه بدنياً على أي خصم.
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