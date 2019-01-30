رياضة | ديباي يكشف عن رغبته للعب في 6 أندية.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباي يكشف عن رغبته للعب في 6 أندية.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية هولندية عن رغبة الهولندي ممفيس ديباي نجم اولمبيك ليون الفرنسي في اللعب ل 6 أندية على رأسهم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وقال ديباي في تصريحات لصحيفة هيلدين الهولندية :"ليون نادي كبير لكنه ليس أحد أفضل خمسة أندية في أوروبا".

واختتم ديباي تصريحاته قائلاً : "أريد الانتقال للعب في نادي مثل ريال مدريد أو برشلونة أو تشيلسي أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ".

يذكر أن ديباي سيلعب رفقة ليون أمام برشلونة في شهر فبراير المقبل في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مواجهتين لتحديد المتأهل لدور الثمانية.