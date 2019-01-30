رياضة | خاص.. حكم دولي سابق: عقوبة الإيقاف لحازم إمام لن تقل عن 4 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حكم دولي سابق: عقوبة الإيقاف لحازم إمام لن تقل عن 4 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فهيم عمر الحكم الدولي السابق مدى قانونية طرد أي لاعب حال تفوهه بلفظ خارج لزميله بالفريق أو لأي لاعب من المنافس.

وكان محمود البنا قد قام بطرد حازم إمام لاعب الزمالك على خلفية تفوهه بلفظ خارج لإبراهيم حسن زميله بالفريق الأبيض.

وقال فهيم عمر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"ما فعله حازم إمام سلوك مشين ويستحق الطرد والحكم سيكتب في تقريره ما فعله حازم إمام ومن حق البنا توجيه الطرد المباشر له".

وأكمل :"أعتقد أن عقوبة الإيقاف لن تقل عن 4 مباريات لحازم إمام".

وأضاف :"سبق وقومت بطرد لاعب إفريقي يدعى عبدالله عثمان بين صفوف الأوليمبي في مباراة الاتصالات بعد مرور ربع ساعة من اللقاء بعدما قام بتوجيه لفظ خارج لأحد زملائه".