شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، في الجولة 24 من منافسات البريمرليج، بتعادل بين مانشستر يونايتد وضيفه بيرنلي بهدفين لكلا منهم

وتقدم بيرنلي بثنائية نظيفة في الشوط الثاني، الا أن جاء الرد من صاحب الأرض بهدفين في 5 دقائق عن طريق بوجبا من ركلة جزاء، و لينديلوف، لينقذوا مانشستر يونايتد من الهزيمة الأولى له مع الفريق.

وبهذه النتيجة يستمر مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي،وثلاث نقاط عن أرسنال.