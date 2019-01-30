شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل والان مع التفاصيل
انتهت المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، في الجولة 24 من منافسات البريمرليج، بتعادل بين مانشستر يونايتد وضيفه بيرنلي بهدفين لكلا منهم
وتقدم بيرنلي بثنائية نظيفة في الشوط الثاني، الا أن جاء الرد من صاحب الأرض بهدفين في 5 دقائق عن طريق بوجبا من ركلة جزاء، و لينديلوف، لينقذوا مانشستر يونايتد من الهزيمة الأولى له مع الفريق.
وبهذه النتيجة يستمر مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي،وثلاث نقاط عن أرسنال.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.