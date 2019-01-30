مانشستر سيتي يهدي ليفربول فرصة لتوسيع الفارق بالخسارة أمام نيوكاسل

الخليج 365- حقق نيوكاسل يونايتد أكبر مفاجاءات الموسم بعد الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن الأرجنتيني سيرجيو أجوير من تسجيل هدف السبق للسيتي في الثانية 24 من بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما أصبح هذا الهدف هو الـ15 الذي يسجله أجويرو في آخر 12 مباراة لعبها أمام نيوكاسل، أكثر من أي لاعب آخر أمام نادي في تاريخ بريميرليج.

بينما تعادل لأصحاب الأرض اللاعب روندون في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 78 أضاف مات ريتشي الهدف الثاني لنيوكاسل من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة تتوقف مسيرة الفوز المتتالي للسيتي في الدوري الإنجليزي بعد انتصاره في 4 مباريات على التوالي منذ الهزيمة أمام ليستر سيتي.

كما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة لمانشستر سيتي هذا الموسم، ويمتلك بذلك فريق ليفربول فرصة ذهبية من أجل توسيع فارق النقاط مع الوصيف لـ7 نقاط في حالة الفوز غدا أمام ليستر سيتي.

تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 65 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ليفربول، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 24 في المركز الرابع عشر.