شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامتون ينتج في عبور وست هام بثلاثية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365-أنتهت المباراة بين

وولفرهامبتون ووست هام يونايتد فوز الأول ثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من عمر مسابقة البريمرليج.

وكانت المباراة متوازنة بين الفريقين حتى تمكن وولفرهامبتون، من تسجيل أهدافه الثلاثة عن طريق رومان سايس في الدقيقة 66، ونجح راؤول خيمينيز من تسجيل ثنائية في الدقيقتي 80 و86.

وبهذه النتيجة استطاع وولفرهامبتون من الوصول للنقطة 35، بينما ظل وست هام عند النقطة 31..

ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح وولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف