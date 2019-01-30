شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يوجه ضربة قاسية لميلان والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن نادي واتفورد الأنجليزي قد وجه ضربة قوية لصالح نادي ميلان الأيطالي وذلك بعد أن أغلق النادي الانجليزي الباب نهائياً امام رحيل نجمه جيرارد دولوفيو خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية
وكان الروسونيري قد أوضح إهتمامه بضم اللاعب خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية لكن إدارة واتفورد اكدت ان اللاعب ليس للبيع بسبب حاجة الفريق لخدماته خاصة بعد العروض المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه خلال الجولات الماضية في البريميرليج
وسبق وان ارتدى دولوفيو قميص نادي ميلان خلال موسم 2016-2017 ونجح في تسجيل أربعة أهداف بالإضافة إلى أنه ساهم في صناعة ثلاثة أهداف لزملائه خلال ثمانية عشر لقاء خاضه مع الفريق في الكالتشيو الإيطالي.
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