شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يهزم كارديف سيتي بثنائية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- نجح نادي آرسنال الإنجليزي في الفوز على نظيرة كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف، في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي، ويحتضن استاد الإمارات أحداث اللقاء.

وخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة ولم يتمكن أحد الفريقين من تحويل الفرص إلى أهداف حقيقية وإستغلال أخطاء المنافس.

وفي الدقيقة 66 حصل آرسنال على ركلة جزاء و تمكن بيير-إيميريك أوباميانغ من تسديدها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

وعزز الكسندر لاكازيت تقدم فريقه بهدف ثاني في مرمى كارديف مع الدقيقة 83 من عمر المباراة

وفي الدقيقة 93 نجح فريق كارديف سيتي في تقليل الفارق عن طريق ناثانييل منديز- لينغ.

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة، وشهد التشكيل عودة ميسوت أوزيل إلى التشكيل الأساسي وكذلك المصري محمد النني، وتواجد الثنائي إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت في الهجوم.

وضم التشكيل كلًا من :

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناس.

الوسط: محمد النني، جيندوزي، توريرا.

الهجوم: أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بالفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس مواجهات والخسارة في مثلهم، بينما يأتي فريق كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 مناسبات والهزيمة في 14 مباراة.