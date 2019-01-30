شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفك عقدة نابولي ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تأهل فريق ميلان لدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره نابولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

يعود الفضل في فوز الروسونيري إلى الوافد الجديد بياتك الذي تمكن من تسجيل ثنائية لميلان في الدقائق 10 و27 من الشوط الأول.

وكان بياتك قد انضم للميلان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من جنوى مقابل 30 مليون يورو، بعد رحيل الأرجنتيني هيجواين إلى تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك أنهى الميلان عقدة عدم الفوز على نابولي خلال أخر 9 مواجهات، بعد عدم تحقيقه لأي انتصار على فريق الجنوب منذ عام 2014.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي ميلان ونابولي الأسبوع الحالي بعدما سبق وأن التقيا السبت الماضي بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتستكمل غدا مواجهات ربع النهائي بين يوفنتوس وأتالانتا، فيورنتينا وروما، بينما تقام مباراة انتر ولاتسيو يوم الخميس.