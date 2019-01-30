شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 17 والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي شهدت العديد من المباريات المميزة أبرزها بين الاهلي والتعاون والتي انتهت بفوز الأهلي 4 - 3.

وشهدت مباريات الجولة السابعة عشر تسجيل 26 هدف، وانتهاء مواجهتان بنتيجة التعادل، مع تحقيق 6 انتصارات.

أكثر المباريات أثارة وتسجيلاً للأهداف كانت بين التعاون والأهلي، والتي نجح فيها الأهلي في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتليها مباراة الهلال والفيحاء التي انتهت بفوز الزعيم 5 - 1.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تواجد الشباب في المركز الثالث بـ33 نقطة.

وحل الأهلي رابعا برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الخامس.