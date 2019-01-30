شكرا لقرائتكم خبر عن كابوس جديد قد ينهي مسيرة نيمار مبكراً والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهدداً بالإبتعاد عن ممارسة اللعبة حتى نهاية الموسم الجاري وذلك حسبما أكدت بعض الصحف الاسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن إصابة نيمار ستبعده مبدئياً حتى نهاية شهر مارس المقبل وذلك أن عاودته الإصابة في كاحل القدم اليمنى والتي إستلزمت في العام الماضي إجراء عملية جراحية كبرى له.

وأكملت الصحيفة في التقرير أن النادي الباريسي قرر أن يكون الفصل في هذا الموضوع للطبيب المختص على الرغم من أن طبيب السامبا البرازيلية إعترض وقرر الإطمئنان على حالة اللاعب بنفسه حيث أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد ما إذا كان اللاعب يحتاج لتدخل جراحي آخر أم لا.

ومن الممكن أن تنهي الإصابة على مستقبل اللاعب مبكراً خاصةً وأنه في حالة إجراء عملية جراحية سيكون مهدد بشده في حالة عاودته الآلم من جديد خاصة وان فترة غيابه عن الملاعب من الممكن أن تمتد إلى 3-4 أشهر .