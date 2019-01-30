شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أرسنال وكارديف سيتي تشهد تأبين سالا والان مع التفاصيل
الخليج 365- شهدت مباراة أرسنال وكارديف سيتي والتي تقام الآن على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم حفل تأبين اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا الذي إنتقل من فريق نانت إلى الفريق الويلزي وفقد إثر إختفاء الطائرة التي كان يستقلها.
وبدأت المباراة بوقوف لاعبوا الفريقين دقيقة حداد على اللاعب وقامت إدارة كارديف سيتي بوضع إسم سالا ضمن لائحه الفريق المستدعة لمباراة الجانرز كتكريم خاص له كما لم يرتدي أي من لاعبوا الفريقين أي شارات سوداء بناء على طلب من عائلة اللاعب التي مازالت تؤكد أنه على قيد الحياه.
وكانت السلطات قد أعلنت قبل يومين توقف عمليات البحث عن اللاعب قبل أن يتم الإستئناف مجدداً بعد جمع مبلغ 300 ألف يورو تبرعات من أجل العثور عليه وعلى الطائرة المفقودة.
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