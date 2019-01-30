شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل إنتقال فاجنر للدوري الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365- توصلت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي تيانجين تيدا الصيني لإتفاق مع نظيرتها في فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل الحصول على خدمات المهاجم ساندرو فاجنر مهاجم الفريق البافاري خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء أن الصفقة من المحتمل أن تكلف خزائن الفريق الصيني مبلغ خمسة ملايين يورو لبطل الدوري الألماني في الوقت الذي سيحصل فيه فاجنر على راتب سنوي بمبلغ 15 مليون يورو بعقد يمتد حتى نهاية عام 2020.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة بصورة رسمية خلال الثلاثة أيام المقبلة على أقصى تقدير ليرحل اللاعب عن قلعة البافاري بشكل نهائي حيث رفضت الإدارة عرض من وست هام يونايتد للتعاقد مع اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي.