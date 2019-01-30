شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل إنتقال فاجنر للدوري الصيني والان مع التفاصيل
الخليج 365- توصلت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي تيانجين تيدا الصيني لإتفاق مع نظيرتها في فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل الحصول على خدمات المهاجم ساندرو فاجنر مهاجم الفريق البافاري خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.
ونقلت شبكة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء أن الصفقة من المحتمل أن تكلف خزائن الفريق الصيني مبلغ خمسة ملايين يورو لبطل الدوري الألماني في الوقت الذي سيحصل فيه فاجنر على راتب سنوي بمبلغ 15 مليون يورو بعقد يمتد حتى نهاية عام 2020.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة بصورة رسمية خلال الثلاثة أيام المقبلة على أقصى تقدير ليرحل اللاعب عن قلعة البافاري بشكل نهائي حيث رفضت الإدارة عرض من وست هام يونايتد للتعاقد مع اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل إنتقال فاجنر للدوري الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.