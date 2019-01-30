شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رحيل زوران ماميتش عن تدريب العين الاماراتي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي رحيل الكرواتي زوران ماميتش عن تدريب الفريق حيث تم إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي على الرغم أنه حقق نتائج مميزة على رأسها الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات الشهر الماضي.
وفي بيان نشره الفريق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء به " تم تكليف الجهاز الفني للفريق الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق بصورة مؤقتة عد إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي " حيث جاء الأنفصال بين المدرب الذي تولى الفريق في فبراير من العام الماضي خلفاً لداليتش.
وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أكدت أن ماميتش في طريقة لتولي قيادة تدريب الهلال السعودي حيث سبق لماميتش من قبل العمل في المملكة عبر بوابة فريق نادي النصر ، وقاد ماميتش العين الموسم الماضي للحصول على اللقب الثالث عشر لبطولة الدوري ونجح في الفوز بكأس رئيس الإمارات.
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