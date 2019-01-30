شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف أجويرو.. مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بالشوط الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهى الشوط من مباراة مانشستر سيتي ومضيفه نيوكاسل يونايتد، بتقدم السيتي بهدف نظيف في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

وتمكن الأرجنتيني سيرجيو أجوير من تسجيل هدف السبق للسيتي في الثانية 24 من بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما أصبح هذا الهدف هو الـ15 الذي يسجله أجويرو في آخر 12 مباراة لعبها أمام نيوكاسل، أكثر من أي لاعب آخر أمام نادي في تاريخ بريميرليج.

وقام حكم المباراة بألغاء هدف ثاني للضيوف سجله أجوير، بعد ان لعب دي بروين كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء حولها الأرجنتيني بلمسة داخل الشباك، لكن حكم اللقاء لم يحتسب الهدف بسبب عدم سماحه للعب الكرة، ليشهر بعدها البطاقة الصفراء في وجه دي بروين.