شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يتفوق على فولهام بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365-انتهت أحداث الشوط الأول بين برايتون وفولهام، بتفوق الأول بهدفين نظيفين، وذلك خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن مواجهات الأسبوع الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ونجح برايتون في تسجيل هدفين عن طريق لاعبه غلين موراي، في الدقيقة 3 و17 من عمر الشوط الأول.

واستطاع فولهام الاستحواذ على الكرة بأكبر قدر ممكن، فوصلت نسبة استحواذه إلى 60%، ولكن دون فائدة، وحصل داني ستيفنز لاعب برايتون على بطاقة صفراء في الدقيقة 26

، كما أشهر الحكم ليبروبيرت، البطاقة الصفراء في وجه كلًا من شان دوفي لاعب بيراتون، وجان ميشيل سيري لاعب فولهام، وذلك في الدقيقة 36.

ويحتل برايتون المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، بينما يقع فولهام في المركز القبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.