شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول بين وولفرهامبتون ووست هام والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365-أنتهى الشوط الأول بين وولفرهامبتون ووست هام يونايتد، بالتعادل السلبي للفريقين، وذلك في المباراة المقامة بينهم حاليًا على ملعب على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من عمر مسابقة البريمرليج.
وسيطر فريق وست هام على مجريات المباراة ووصلت نسبة استحواذه على الكرة لـ53%، ولكن دون تسجيل أهداف.
ويحتل وست هام المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما يقع وولفرهامبتون في المركز الـ8 برصيد 32 نقطة.
ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح وولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف.
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