شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يزين قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة البلوجرانا إستعداداً لمواجهة إشبيلية المقرر إقامتها يوم غداً الأربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وشهدت القائمة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة الفريق مرة أخرى بعد غيابه عن لقاء الذهاب الأسبوع الماضي والتي خسرها الفريق على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بثنائية نظيفة. وجاءت القائمة كاملةً على النحو التالي :- تيرشتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر، سواريز، ميسي، سيليسن، مالكوم، لينجليت، ألبا، بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال وفيرمايلين.

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