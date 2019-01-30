انت الان تتابع محمود علاء «المدافع الهداف» المغضوب عليه في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تألق محمود علاء فى إحراز الأهداف منذ انضمامه للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى 2017-2018، مباراة تلو الأخرى يتألق ويبدع ويحرز الأهداف لفريقه حتى وصل رصيده 12 هدفاً

نجح محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التألق خلال مباراة فريقه اليوم الثلاثاء أمام فريق مصر للمقاصة ببطولة الدورى الممتاز ووصول للهدف الـ12 في سباق هدافي الدوري بعدما أحرز للزمالك هدفين فى الدقيقة 41، والدقيقة 45 من ضربة جزاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك 4-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري وليرتفع رصيده إلى 45 نقطة. تألق علاء ساهم في تلقيبه بالمدافع الهداف بعد إحراز أول هاتريك في مسابقة الدوري فى شباك فريق طلائع الجيش خلال الجولة السادسة من مسابقة الدوري 2018-2019.

البداية انضم محمود علاء للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2017-2018 من نادى وادى دجلة مقابل 12 مليون جنية بعقد لمدة 5 مواسم، بعدما كان اللاعب على أعتبا الإنتقال للنادي الأهلي، حيث كان يرغب في ضمه حسام البدرى - رئيس نادى بيراميدز الحالي - المدير الفنى للأهلى وقتها لتدعيم

البداية

انضم محمود علاء للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2017-2018 من نادى وادى دجلة مقابل 12 مليون جنية بعقد لمدة 5 مواسم، بعدما كان اللاعب على أعتبا الإنتقال للنادي الأهلي، حيث كان يرغب في ضمه حسام البدرى - رئيس نادى بيراميدز الحالي - المدير الفنى للأهلى وقتها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، وذلك لتدعيم خط الدفاع الأهلاوي، لكن الزمالك سبق الأهلي وتعاقد معه بعد رحيل إسلام جمال وشوقى السعيد.

مشواره التهديفي

بدأ المدافع الهداف مشوار تألقه فى إحراز أول الأهداف مع القلعة البيضاء منذ بداية الموسم الحالى 2018-2019، في افتتاح مباريات الفريق في مسابقة الدوري أمام فريق الإتحاد السكندرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من أحداث المباراة، بينما أحرز الهدف الثانى له خلال لقاء انبى من ضربة جزاء أيضا بالدقيقة 36.

وتألق فى مباراة الفريق أمام طلائع الجيش وأحرز أول هاتريك فى الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى، فى الدقيقة 32 و 57 و82، وأحرز الهدف السادس خلال لقاء الفريق أمام المقاولون العرب من ضربة جزاء بالدقيقة 6 من المباراة.

وأحرز علاء الهدف السابع له خلال مباراة الفريق أمام وادى دجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة بالجولة الـ12 من الدورى، بينما أحرز الهدف الثامن والتاسع خلال لقاء الفريق أمام فريقى حرس الحدود والاتحاد السكندرى من ضربتي جزاء.

وواصل علاء تألقه خلال مباراة الزمالك وبيراميدز وأحرز الهدف العاشر له والثانى للزمالك خلال اللقاء في الدقيقة 42 من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى.

وابتعد بصدارته لهدافي الدوري الممتاز، بعد تألقه أمام فريق مصر للمقاصة واحرازه هدفين في الدقيقة 41 و47 من ضربة جزاء في الشوط الأول من اللقاء، ووصل إلى الهدف الثاني عشر له هذا الموسم.

ويأتى اللاعب محمود كهربا نجم الزمالك فى المرتبة الثانية من ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف، ويتساوى معه في نفس عدد الأهداف كل من أحمد علي لاعب المقاولون العرب، وحسام سلامة لاعب الداخلية، و شيمليس بيكيلي لاعب فريق مصر للمقاصة.

المغضوب عليه دولياً

رغم تألق محمود علاء مع فريق الزمالك اللافت للأنظار خلال الفترة الماضية الا أنه لم يتم استدعائه لمعسكرات المنتخب الوطنى من جانب المدير الفنى خافيير أجيري، وهو ما طرح سؤالاً هاماً لدى جماهير الزمالك ألا وهو متى يرضى الجهاز الفنى للمنتخب عن المدافع الهداف؟ كي يضمه لقائمة المنتخبخاصة أنه يستحق من وجهة نظرهم تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر خلال شهر يونيه المقبل؟.

الغموض الذي يحيط بموقف الجهاز الفني للمنتخب من ضم محمود علاء، فسره البعض بأن هناك خلاف بين اللاعب وهاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، خاصة أن الأخير يعد هو العين التي يختار بها المكسيكي خافيير اجيري لاعبي المنتخب في المرحلة الماضية.

واستند من يروجون إلى وجود خلاف بين رمزي وعلاء إلى ان المدرب العام سبق له تدريب محمود علاء في صفوف المنتخب الأوليمبي وكان يشارك معه اساسياً في أوليمبياد لندن ومع ذلك لم يفكر في ترشيحه او ضمه، ومن المؤكد أن اجيري لن يستطيع الصمود كثيراً في ظل تألق اللاعب.

الخلاصة

محمود علاء اصبح حالة خاصة في الدوري المصري بعدما بات مدافع من طراز فريد جداً اقترب من تحقيق انجاز شخصي جديد لن يستطيع أحد من المدافعين اللحاق به بسهولة، رغم أنه يكفيه تحطيم الرقم القياسي السابق لنجم القلعة البيضاء - الغزال- إبراهيم يوسف -رحمه الله - الذي أحرز قبل 35 عاماً 8 أهداف في موسم واحد.