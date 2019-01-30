انت الان تتابع هدية بينيتيز لليفربول.. نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

منح نيوكاسل يونايتد بقيادة الإسباني رافا بينيتيز، فرصة ذهبية لفريقه السابق ليفربول، باسقاط ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول أصبح في متناوله اعادة الفارق بينه وبين السيتيزينز إلى 7 نقاط مرة أخرى، بعد أن قلصه الأخير، في مواجهة الفريقين قبل أسابيع لأربعة نقاط، ويستضيف الريدز ليستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد».

وعن مجريات اللقاء، فرض السيتي سيطرته على الكرة كما هو معتاد في جميع مبارياته، وتمكن الهداف الأرجنتيني أجويرو، من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من المباراة، من متابعة رائعة، سددها في شباك نيوكاسل. وفي الشوط الثاني، باغت نيوكاسل، «السيتي» الذي اندفع لاعبوه بحثًا عن تعزيز تقدمهم، بهدف