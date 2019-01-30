الامارات | كأس آسيا تقصي 7 مدربين.. وتُعلق موقف 4 آخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس آسيا تقصي 7 مدربين.. وتُعلق موقف 4 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإيطالي مارتشيلو ليبي أعلن رحيله من تدريب الصين. رويترز
لم تكن بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019) رحيمة بالمدربين، إذ طالت مقصلتها سبعة مدربين من أصل 24 دخلوا المنافسات بطموحات عالية، بينما تعلق موقف أربعة منهم في انتظار تقرير مستقبلهم من قبل الاتحادات المحلية، بينما ابتسمت البطولة إلى ثلاثة مدربين، بعدما أبلوا بشكل مميز، على الرغم من عدم وصول منتخباتهم إلى الأدوار النهائية.
وترصد «الإمارات اليوم» في هذا التقرير مواقف المدربين ما بين الإقالة والاستقالة، وانتظار تحديد مواقفهم في هذا التقرير.
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