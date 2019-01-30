الامارات | «ود» تفوز بكأس ولي عهد دبي للثنايا في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ود» تفوز بكأس ولي عهد دبي للثنايا في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «ود» المملوكة إلى سيف علي راشد سويلم الكتبي بكأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، أمس، على ميدان نادي دبي للهجن في المرموم، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تابع تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وحسمت «ود» السباق الممتد إلى ثمانية كيلومترات محرزة زمناً قدره 12:26:1 دقيقة، بينما ذهبت بندقية الثنايا الجعدان المفتوح إلى «مخوف» بشعار سالم سعيد الكتبي، بعدما وصل إلى خط النهاية بزمن 12:26:6 دقيقة، وحسمت «الهايلة» تحديات الشوط الرئيس للثنايا البكار المفتوح للإنتاج، وأهدت مالكها سعيد بالحلوس العامري كأس ولي عهد دبي بزمن 12:33:7 دقيقة، وكسب «ناصي» لحمد عتيق العميمي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج بعد وصوله خط النهاية في 12:32:9 دقيقة.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود، بتسليم الفائزين الرموز عقب نهاية الشوط السادس.

في المقابل، ذهب التحدي في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات لـ«سلهودة» ملك مطر عبدالله الشامسي، بزمن 12:34:5 دقيقة، بينما حسمت «سلسبيل» التحدي الثاني للثنايا البكار المهجنات لتهدي مالكها خالد سعيد الكتبي المركز الأول بزمن 12:35:1 دقيقة.

وكسب «مخايل» الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، وأهدى مالكه محمد سليّم العفاري الصدارة بزمن 12:40:3 دقيقة، وكان «معاند» المملوك لمكتوم سعيد الكتبي، صاحب الصدارة في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بزمن 12:39:9 دقيقة.

من جهة أخرى، أضاف سيف علي الكتبي 10 نقاط إلى رصيده في الصراع على جائزة بيرق الناموس من خلال فوز «ود» بكأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح. وفاز «مخوف» بالنقاط الست لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وارتفع رصيد سيف علي الكتبي إلى 51 نقطة في صدارة جائزة بيرق الناموس، وذلك بعد حصول «شاهين» على نقطتي المركز الثالث في الشوط نفسه.

وحصل «طرواده» المملوك إلى أحمد سعيد منانة على نقطتين مهمتين، وأضاف «صداح» باسم سالم سعيد منانة الكتبي أربع نقاط بحصوله على المركز الثاني في الصراع على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، ليرتفع بالتالي رصيد سالم سعيد منانة الكتبي إلى 22 نقطة في المنافسة على بيرق الناموس.

في المقابل، تتواصل تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، اليوم، إذ تشهد الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر في جميع هذه الاشواط، بينما ستقام في الفترة المسائية 15 شوطاً.

تشهد تحديات سن الثنايا اليوم إقامة 14 شوطاً للمحليات والمهجنات في الفترة الصباحية، و15 شوطاً في الفترة المسائية.