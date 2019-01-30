الامارات | لافتة عيناوية تدعم نجم اليابان شيوتاني

شكرا لقرائتكم خبر عن لافتة عيناوية تدعم نجم اليابان شيوتاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظلت لافتة قماشية باللون البنفسجي تظهر في جميع المباريات التي يخوضها المنتخب الياباني في مدينة العين، وتحمل اسم لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، باللغتين العربية والانجليزية، ويتم وضعها في مكان بارز بملعبي خليفة بن زايد وهزاع بن زايد اللذين استضافا مباريات «الساموري» في الأدوار الماضية.
وحصل شيوتاني على دعم كبير من جماهير «الزعيم» في مباراة، أول من أمس، بين منتخب بلاده وإيران، حيث ظهرت اللافتة نفسها في المدرج المقابل للاستاد، كما أن الحسابات الرسمية لنادي العين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هنأت اللاعب بالوصول للمباراة النهائية مع «الساموراي».
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