الامارات | ولي عهد الفجيرة يتوّج الفائزين في «مونديال حل المسائل الشطرنجية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة يتوّج الفائزين في «مونديال حل المسائل الشطرنجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد بن حمد الشرقي مع الفائزين في البطولة. وام

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل في بطولة العالم للقدرة لوضع مسائل الشطرنج ضمن جولة الإمارات «الفجيرة 2019»، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تحت رعاية سموه، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، وذلك في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وأكد سموه، حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية وتوفير عوامل نجاحها بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم.

وشهد مراسم التتويج أيضاً الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالعزيز بن سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به البطولة، والمتنافسين فيها، كما كرم سموه منظمي البطولة في الاتحاد الدولي، إضافة إلى راعي البطولة.

وكان بطل العالم أستاذ الاتحاد الدولي الكبير البولندي بيتر مورديزيا قد فاز بكأس المركز الأول في فئة الخبراء ممن يملكون أعلى من 2000 نقطة.

وفي فئة أقل من 2000 نقطة، تمكن لاعب المنتخب ونادي الفجيرة عمار السدراني من الفوز باللقب. وأحرز نجم الإمارات سالم عبدالرحمن لقب الفئة الأولى للشطرنج السريع، والهندي ستانلي في الفئة الثانية، وعاد لقب الفئة الثالثة للاعب الإمارات ونادي الفجيرة، خليفة خالد.