الامارات | «كايو العين» يدعم شيوتاني.. وزوجته خلف «الساموراي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كايو العين» يدعم شيوتاني.. وزوجته خلف «الساموراي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس في مدرجات استاد هزاع بن زايد مسانداً لزميله في «الزعيم»، اللاعب الدولي الياباني توكاسا شيوتاني، خلال المباراة التي جمعت «الساموراي» وإيران، أول من أمس، وظهر لوكاس برفقة زوجته اليابانية ماريانا مياكي التي كان قد تعرف إليها خلال احترافه مع فريق كاشيما انتلرز الياباني.

من جهته، عبر شيوتاني في تصريحات صحافية عن سعادته بالدعم الكبير الذي وجده من زميله كايو لوكاس وزوجته ماريانا، كما أثنى على الوقفة الكبيرة من قبل عدد كبير من جماهير فريق العين خلفه خلال المباريات التي خاضها «الساموراي» في مدينة العين.