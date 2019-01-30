الامارات | «نطحة» تتسبب في إيقاف مدرب إيطالي 5 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «نطحة» تتسبب في إيقاف مدرب إيطالي 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقب مسؤولو كرة القدم في إيطاليا مدرب فريق لوكيزي، المنافس في الدرجة الثالثة، بالإيقاف خمسة أشهر، بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس، كما طالب لاعبيه بكسر سيقان أقرانهم في الجهة المقابلة.

وأظهرت لقطات للمباراة المدرب حليق الرأس، جيانكارلو فافارين، خلال شجار مع جايتانو مانشينو، مساعد مدرب فريق أليساندريا المنافس، في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، الأحد الماضي. وفقد مانشينو توازنه وسقط على الأرض من قوة الضربة.

وقالت لجنة الانضباط في الدرجة الثالثة، في بيان صحافي، إن فافارين وجه عبارات مسيئة، وطالب لاعبيه بكسر سيقان المنافس.

وتابعت «تراشق، أيضاً، بالألفاظ مع أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس، وسدد ضربة برأسه لأحدهم ليسقط على الأرض». لكن لجنة الانضباط عاقبت مانشينو بالإيقاف مباراتين، بسبب «تصرفات استفزازية ومسيئة لمدرب الفريق المنافس، خلال المباراة».