الامارات | إشبيلية يهدّد بإقصاء برشلونة من الكأس للمرة الأولى منذ 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يهدّد بإقصاء برشلونة من الكأس للمرة الأولى منذ 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إشبيلية تلاعب ببرشلونة في الذهاب وبات أقرب إلى المرور للمربع الذهبي. رويترز

يسعى فريق برشلونة لتجنب الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سيطر على لقبها في المواسم الأخيرة، حيث في حال إقصائه اليوم ستكون المرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن سيطر على لقب هذه المسابقة في المواسم الأربعة الماضية.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية في إياب دور الثمانية للبطولة. وفاز النادي الكاتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في المواسم الأربعة الأخيرة، لكنه خسر مباراة الذهاب أمام إشبيلية بهدفين دون رد.

وفضل مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، إراحة الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الذهاب، ولم تتحدد بعد إمكانية مشاركته في مباراة الإياب، رغم نجاحه في التسجيل خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام جيرونا الأحد الماضي، لكن تشير وسائل إعلام إسبانية إلى حتمية مشاركة اللاعب، خشية ضياع فرصة الدفاع عن لقب الكأس.

وقال فالفيردي، في تصريحات صحافية: «هدفنا المرور وهذا ما سنحاول فعله، كل الفرق تتبع سياسة التدوير، نخوض ثلاث مباريات في ستة أيام، لكن تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الكأس».

ويخوض إشبيلية المباراة بعد أن خاض يوماً راحة أكثر من برشلونة، حيث اكتسح ليفانتي بخمسة أهداف دون رد السبت الماضي. وقال مدرب الفريق الأندلسي، بابلو ماشين، في تصريحات صحافية: «الفريق لديه قدر استثنائي من الطاقة».

وفي المباريات الأخرى في دور الثمانية، يلتقي ريال مدريد مع جيرونا غداً، بعد أن فاز في مباراة الذهاب 4/‏‏2، كما يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه إسبانيول، بعد أن تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب، في حين واجه، أمس، فالنسيا نظيره خيتافي.

واستعاد ريال مدريد جهود عدد من نجومه، أخيراً، ولعل أبرزهم الويلزي غاريث بيل بعد شهر من الغياب، وشارك كبديل أمام إسبانيول. وستكون مواجهة بيتيس مع إسبانيول متوازنة إلى حد بعيد، خصوصاً بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

موراتا يدشّن مشوار أتلتيكو أمام ريال مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، استعارة المهاجم السابق لريال مدريد، ولاعب تشلسي الإنجليزي، ألفارو موراتا، حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن اللاعب سيدشن مشواره مع فريق أتلتيكو، خلال مباراة القمة وديربي مدريد مع الفريق الملكي، في التاسع من الشهر المقبل.

وذكر أتلتيكو، في بيان له: «توصل نادينا إلى اتفاق مع تشلسي، لاستعارة المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاماً، حتى نهاية الموسم المقبل». وأضاف البيان «وقع اللاعب على العقد الجديد، بعد اجتياز الكشف الطبي». ولعب موراتا في قطاعات الناشئين في أتلتيكو، لكنه رحل بسبب نقص المشاركات، وانضم إلى ريال مدريد في 2008. وانتقل موراتا إلى تشلسي في صيف 2017، وسجل 24 هدفاً في 72 مباراة.

وتم تقديم موراتا، أمس، لجماهير الفريق، حيث سيرتدي القميص رقم 22.

- إشبيلية استغلَّ غياب ميسي في الذهاب، فحقق الفوز 2-صفر.