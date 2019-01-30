وزير الرياضة يتفقد استاد السلام استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

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تفقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يرافقه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة اليوم الثلاثاء استاد السلام الذي يستضيف بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واستمع صبحي من أبو ريدة لمنظومة دخول وخروج الجماهير وطالب وزير الشباب بتوفير كافة التسهيلات لدخول وخروج الجماهير في أقل وقت ممكن.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولات بمختلف الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019, والتأكد من سير أعمال الصيانة والتطوير بها.

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