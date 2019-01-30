شكرا لقرائتكم بيرنلى يوقف انتصارات اليونايتد مع سولشاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا مانشستر يونايتد من الخسارة أمام ضيفه بيرنلى بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى، بهدفين لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أولد ترافورد" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى.

وبذلك أوقف بيرنلى انتصارات اليونايتد مع مديره الفنى النرويجى أولى جونار سولشاير، والتى بلغت 8 انتصارات متتالية منذ توليه المهمة بدلا من المقال جوزيه مورينيو.

بعد شوط أول سلبى، تقدم بيرنلى بهدف فى الدقيقة 51 عبر اللاعب آشلى بارنس، قبل أن يضاعف زميله كريس وود النتيجة فى الدقيقة 81.

ونجح الفرنسى بول بوجبا تسجيل هدف اليونايتد الأول فى الدقيقة 87، من ركلة جزاء، قبل أن ينجح المدافع فيكتور لينديلوف فى إدراك التعادل بالوقت بدل الضائع من اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد اليونايتد إلى 45 نقطة فى المركز السادس، بينما بيرنلى فى المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة.



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