شكرا لقرائتكم بياتيك يقود ميلان لنصف نهائى كأس إيطاليا بهدفين فى نابولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل ميلان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على ضيفه نابولي، بثنائية نظيفة، وهى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

أحرز هدفى الميلان النجم البولندي الجديد على الفريق كريستوف بياتيك فى الدقيقتين 11 و27 .

وكان ميلان قد تأهل لنهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام يوفنتوس 4-0 .

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي ميلان ونابولي الأسبوع الحالي بعدما سبق وأن التقيا السبت الماضي بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ولم يتذوق ميلان طعم الحصول على كأس إيطاليا منذ عام 2003، فيما كانت آخر ألقاب نابولي في عام 2014.



نابولى وميلان

ميلان ونابولى

لقطة من اللقاء

بياتيك يحتفل بالهدف