شكرا لقرائتكم أرسنال يتخطى عقبة كارديف سيتي بصعوبة فى حضور النني.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق أرسنال فوزا صعبا على ضيفه كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشارك فى المباراة منذ بدايتها مع الجانرز الدولي المصرى محمد النني، وذلك للمرة الثانية أساسيا هذا الموسم فى البريميليج، بعد أن سبق وبدأ لقاء بيرنلى، وتم استبداله مع بداية الشوط الثانى وشارك بدلا منه النيجيرى اليكس أيوبى.

ووقف لاعبو الفريقين قبل انطلاق اللقاء دقيقة صمت حدادا على الأرجنتينى ايميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الذى تعرض لحادثة طيران خلال توجهه للإنضمام للفريق هذا الشهر ولم يستدل على وجوده حتى الآن.

الهدف الأول احرزه الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ليسجل هدفه الـ 15 هذا الموسم، يحتل بهم وصافة الهدافين بفارق هدف عن النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول.

وبات أوباميانج أسرع لاعب يسجل 25 هدفا فى تاريخ أرسنال فى البريميرليج خلال المشاركة فى 37 مباراة، ليتفوق على النجم تييرى هنرى الذى وصل لهذا الرقم من الأهداف فى 42 مباراة.

وسجل الفرنسى الكسندر لاكازيت الهدف الثانى فى الدقيقة 83، قبل أن يسجل مينديز لينج هدف كارديف سيتي الوحيد فى الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بينما كارديف سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 19 نقطة.



الجماهير فى اللقاء

دقيقة صمت على سالا

كولاسيناتش

هجمة لأرسنال

هجمة لكارديف سيتى