شكرا لقرائتكم نيوكاسل يعطل قطار السيتي ويهدي ليفربول فرصة الابتعاد بصدارة البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع مانشستر سيتي فى فخ خسارة جديدة مساء الإثنين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الانجليزي.

تقدم النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بالهدف الاول للسيتي بعد 24 ثانية فقط، وهو أسرع أهداف الدوري الانجليزي هذا الموسم، لينتهى الشوط الاول على هذه النتيجة.

فى الشوط الثاني عاد نيوكاسل بقوة حيث سجل سالمون روندون هدف التعادل في الدقيقة 66 ، قبل أن يسجل مات ريتشي الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 80 .

بهذه النتيجة يتوقف رصيد السيتي عند 56 نقطة فى وصافة ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذى بإمكانه توسيع الفارق هذه الجولة إلى 7 حال الفوز مساء الأربعاء على ليستر سيتي، بينما احتل نيوكاسل المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.