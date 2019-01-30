شكرا لقرائتكم الاتحاد والشباب يهدران الفرص ويكتفيان بالتعادل السلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل السلبي قمة اتحاد جدة وضيفه الشباب، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الثلاثاء، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوقفت انتصارات الفريقين عند نقطة التعادل حيث نجح الاتحاد بالفوز على القادسية في المرحلة السابقة، في حين حقق الشباب خمس انتصارات متتالية، وشهد الشوط الأول تحفظاً دفاعياً من قبل الفريقين وهو ما غيب الهجمات الخطيرة باستثناء بعض التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ المغربي كريم الأحمدي لاعب الاتحاد الخطورة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، وكاد الشباب أن يخطف هدفاً مفاجئاً حينما تلقى لاعبه الروماني بوديسكو تمريرة مميزة من زميله عبدالمجيد الصليهم أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع زياد الصحفي، وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للبرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله جابر عيسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الشباب في الشوط الثاني اغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، في حين فرض الاتحاد سيطرته بدون خطورة تذكر، وواصل الاتحاد بحثه عن هدف السبق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه رومارينيو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله التشيلي فيلانويفا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وسنحت فرصة ثمينة للاتحاد في الوقت بدل الضائع حينما ارتقى مدافعه زياد الصحفي لعرضية زميله فيلانويفا ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، و7 نقاط عن الهلال المتصدر، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.