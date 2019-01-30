شكرا لقرائتكم العين الإماراتي يفسخ تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، عن إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي زوران ماميتش، وذلك بالتراضي، بعد عامين قضاهما المدرب مع النادي الإماراتي.

وقال العين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : العين يكلف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي.

وتعاقد العين مع المدرب الكرواتي زوران في فبراير 2017، قادما من نادي النصر السعودي، الذي فسخ معه المدرب عقده أيضا.

وربطت تقارير إعلامية اقتراب الهلال السعودي من التوقيع مع المدرب الكرواتي "47 عاما"، ليحل بديلا للبرتغالي جيسوس الذي ما زال على رأس عمله مع الفريق الأول بالهلال.

وحقق زوران انجازا تاريخيا نهاية العام الماضي، بعدما وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية مع فريقه العين وخسر أمام ريال مدريد 4-1، ليحصل فريقه على الميدالية الفضية، كما حقق عددا من الإنجازات المحلية في الفترة التي قضاها مع النادي الإماراتي، كما سبق ودرب دينامو زغرب الكرواتي قبل الإشراف على النصر السعودي.