جوبتا تعتذر عن وصف أيوبي بـ «الغوريللا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذرت نجمة بوليوود الهندية ايشا جوبتا لمشجعي أرسنال بعد مشاركة صورة حوار لها في «واتس اب» مع صديقتها وصفت فيها لاعب أرسنال أليكس أيوبي ب«الغوريللا» في انستجرام.

ويتابع النجمة التي تشجع أرسنال وسبق أن شاركت في حملة الترويج لزيه أكثر من 3.4 مليون شخص في انستجرام وشاهد البعض حوارها بعد خسارة أرسنال من اليونايتد في كأس الاتحاد والذي ورد فيه: «لا أعتقد أن وجه الغوريللا هذا سيحل مشاكلنا في الجناح، إنه سيئ جدا» وجاء رد جوبتا «هههههه، أنا بصراحة لا أعرف لماذا لا يجلس على الدكة» فتضيف فارون جوبتا 17: «يبدو أن التطور البشري توقف عنده، لم يتطور عن نياندرتال (الرجل البدائي)».

جوبتا سارعت لمحو صورة الحوار لكن ليس قبل أن يشاهده عدد من متابعيها ثم اعتذرت قائلة: «آسفة لأنكم اعتبرتم الحوار عنصريا، والله لم أتعمد هذا، سامحوني على غبائي. أنا نفسي تعرضت للعنصرية سابقا وهذا تعليق لست فخورة به». ولم يسامح بعض المشجعين الممثلة وكتب أحدهم: «جهلك وغرورك وراء هذا التعليق، رجاء امسحي كلمة مدفعجية من البروفايل، لست من عائلة أرسنال» وكتب آخر: «أسد لنا خدمة ولا تضعي قدما في ملعبنا مستقبلا، لست واحدة منا».