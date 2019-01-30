«هارد لك.. يا الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم ومحمد مصطفى

خسر الأبيض الإماراتي أمام العنابي القطري برباعية نظيفة ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا في المباراة التي جمعتهما على أرض استاد محمد بن زايد، وانتهى شوطها الأول بتقدم «العنابي» بهدفين نظيفين.

وجاءت الخسارة قاسية لمنتخبنا الذي أعلن مدربه الإيطالي ألبرتو زاكيروني رحيله بعد نهاية المباراة، بعدما كشف أن عقده مع اتحاد الكرة ينتهي بعد نهاية كأس آسيا.

كان منتخبنا يتطلع من خلال مباراة أمس إلى ضمان العبور إلى النهائي الثاني في تاريخه، وتأكيد قدرة الجيل الحالي على تكرار إنجاز جيل عدنان الطلياني وحسن سهيل وإسماعيل راشد في نسخة 96 التي لعبت على أرض الدولة، في الوقت الذي سعى المنافس «العنابي» إلى بلوغ النهائي الأول في تاريخه.

وقام المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني بإجراء 3 تغييرات على التشكيل الذي خاض به مباراة الدور ربع النهائي الذي واجه به منتخب أستراليا.

وأعاد المدرب لاعب الوسط عامر عبد الرحمن إلى التشكيلة الأساسية ومعه خميس إسماعيل الذي غاب عن مواجهة الكنغارو بسبب الإيقاف، بينما دفع للمرة الأولى بالجناح سيف راشد ضمن قائمة اللاعبين ال 11 الأساسيين، من أجل تأمين اللاعب الذي يجيد الحد من خطورة وسرعة الظهير القطري عبد الكريم حسن.

بدأ الشوط الأول بكرات مشتركة بين المنتخبين عكست حجم اندفاع كل منهما من أجل فرض التفوق على المنافس، وسعى منتخبنا إلى الضغط على حامل الكرة، بحثا عن استغلال أي خطأ من دفاع المنتخب القطري، وهو ما كاد أن يسفر عن هدف أول لو أحسن خميس إسماعيل استغلال الكرة التي وصلت إليه من الدفاع القطري.

وجاء التهديد الأول للمنتخب القطري من خلال تسديدة كريم بوضياف الذي سدد من خارج المربع كرة التقطها الحارس خالد عيسى بثبات (11)، ليعود بوعلام ليسدد كرة بعيداً عن مرمى الأبيض.

وتمكن المنتخب العنابي من القيام بهجمة مرتدة سريعة، حين قطع الدفاع القطري الكرة من إسماعيل الحمادي لتصل إلى خورخي بوعلام الذي تقدم بها قبل أن يسددها من خارج المربع أخطأ الحارس في تقديرها، لتسكن مرمى خالد عيسى ولتعلن عن الهدف الأول في المباراة 1-صفر (22).

وصنع منتخبنا التهديد الأول على المرمى القطري بعد سلسلة محاولات من كرات عرضية لتصل الكرة إلى رأس الحمادي الذي لعبها برأسه التقطها الحارس بنجاح (26)، ليعود مبخوت ويهدد مرمى المنافس بكرة رأسية مرت بجانب القائم.

وتمكن المنتخب القطري من استغلال سوء حال الدفاع الأبيض لتصل الكرة إلى المعز علي بعد سلسلة من التمريرات السريعة، ليدخل المعز المربع وليسدد كرة قوية لمست القائم الأيسر وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني في المباراة، وهدف اللاعب الثامن في البطولة، ليتساوى مع الإيراني علي دائي بنفس عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة (8 أهداف).

في الشوط الثاني أشرك المدير الفني الإيطالي البرتو زاكيروني القائد إسماعيل مطر بدلا من عامر عبد الرحمن أملا في تفعيل الشق الهجومي بحثا عن العودة إلى اللقاء والسعي لتقليص الفارق.

ولم تمر 5 دقائق حتى كان زاكيروني يرمي بورقة هجومية جديدة، حين دفع باللاعب أحمد خليل بدلا من إسماعيل الحمادي (50).

وصنع علي مبخوت التهديد الأول والأخطر في المباراة حين سدد مبخوت كرة قوية من خارج المربع تألق الحارس القطري في إبعادها إلى ركلة ركنية (52).

وعاب أداء منتخبنا التسرع وسوء التمرير لتنعدم الخطورة والفعالية على المرمى القطري، بعدما عرف المنتخب كيفية تقليص حجم خطورة هجوم الأبيض.

وعاد زاكيروني ليدفع بورقة التغيير الثالث، حين زج باللاعب محمد عبد الرحمن بدلا من سيف راشد، بعدما كان الدفاع القطري قد تدخل لحرمان إسماعيل مطر من التسجيل.

وسنحت بعدها فرصة خطرة لمنتخبنا الوطني، حين عكس بندر الأحبابي كرة من الجانب الأيمن تطاول لها أحمد خليل قبل الدفاع القطري ليلعبها رأسية لكن الحارس حولها إلى ركنية لم تثمر (72).

واعتمد منتخبنا الوطني على لعب الكرات العرضية العالية التي أحسن الدفاع القطري التعامل معها بعدما فرض كماشة على الثنائي الهجومي علي مبخوت وأحمد خليل، بعدما استطاع إسماعيل مطر تفعيل الشق الهجومي بعد دخوله، حيث دانت السيطرة لمنتخبنا، بينما واصل المنافس العنابي الاعتماد على الهجمات المرتدة بحثا عن هدف ثالث.

وجاء الهدف القطري الثالث، حين استغل حسن الهيدوس خطأ دفاعيا مشتركا بين إسماعيل أحمد وبندر الأحبابي ليتسلم الكرة وليدخل المربع ليلعب كرة لوب من فوق الحارس خالد عيسى مسجلا الهدف الثالث في المباراة، وليضمن للمنتخب القطري بطاقة العبور إلى النهائي الأول في تاريخ الكرة العنابية.

وأضاع علي مبخوت فرصة تسجيل هدف الشرف، حين عكس محمد عبد الرحمن كرة عرضية حولها مبخوت برأسه، لكنها مرت بجانب المرمى القطري.

وحصل إسماعيل أحمد مدافع منتخبنا الوطني على البطاقة الحمراء بعدما ضرب المدافع القطري (90)، ليلجأ الحكم المكسيكي إلى تقنية الفيديو قبل أن يرفع بطاقته الحمراء لمدافع منتخبنا.

واستغل المنتخب القطري النقص العددي والأخطاء الدفاعية، لينجح حامد إسماعيل من تسجيل الهدف الرابع، ليعلن من بعدها الحكم نهاية المباراة بخسارة منتخبنا وبتأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية.

وبعد المباراة، قدم زاكيروني اعتذاره لجماهير الإمارات لخسارة الأبيض رهان كأس آسيا 2019، موضحاً أن أخطاء عدة تسببت في الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف قضت على آمال الإمارات في تحقيق اللقب القاري.

وأعلن أنه يتحمل مسؤولية الخسارة في المباراة وقال: «الخسارة تسببت فيها أخطاؤنا وهي التي كلفتنا ضياع حلم بلوغ النهائي وتحقيق اللقب، حاولنا وقدمنا أكثر من طاقتنا وكان حماسنا كبيراً ورغبتنا لا تحدها حدود في إسعاد شعب الإمارات بالفوز على المنافس وبلوغ النهائي والظفر بلقب كأس آسيا».

وأضاف: «أشكر الجماهير التي حضرت وآزرت المنتخب، وبذل اللاعبين أقصى الجهود من أجلهم، ولكن أخطاء تكتيكية في بداية المباراة كلفتنا غالياً وعندما حاولت تعديل الأوضاع وإجراء تغييرات تكتيكية كان الوقت قد تأخر ولم نتمكن من العودة بل تضاعفت الخسارة».

وتابع زاكيروني: «أنا المسؤول الأول عن خسارة اليوم وفقدان الأمل في التأهل للنهائي، وبلوغ نصف النهائي لا يمثل شيئاً بالنسبة لي ولم يكن طموحنا ولا مبتغانا لا مدرب ولا لاعبين ولا الإدارة، كان الضغط عالياً على اللاعبين الأمر الذي أثر في تركيزنا فكانت النتيجة عدداً كبيراً من التمريرات الخاطئة بمعدل لم نعتد عليه».

وأعرب زاكيروني عن فخره بتدريب المنتخب وبلاعبي الأبيض «: قبل 15 شهراً توليت مهمة تدريب المنتخب الإماراتي عملت بجد وبذلت جهوداً كبيرة حضرت جميع مباريات الدوري وتابعت اللاعبين ومنحت الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين يمكنهم صناعة الفارق للكرة الإماراتية في المستقبل وهم نتيجة للجهود الهائلة التي بذلناها طوال الأشهر الماضية، كنا نطمح لبلوغ النهائي ولكنها كرة القدم».

وأكمل مدرب المنتخب الإماراتي: «عقدي مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ينتهي بنهاية كأس آسيا»، وأضاف «الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة لم يكن طموحنا، كنا نرغب في خوض النهائي وتحقيق لقب آسيا للمرة الأولى، بالتأكيد أن الجميع غير راض عما حدث وتوقف مشوارنا عن هذا الحد، الضغط كان عاليا وأثر في اللاعبين بخسارتهم للتمريرات وهذا لم يكن يحدث في اللقاءات السابقة».

وأوضح مدرب المنتخب أن الحماسة الزائدة لدى اللاعبين أثرت في أدائهم، وأفقدهم فرصة التأهل إلى نهائي البطولة.

تشكيلة «الأبيض»

خاض منتخبنا الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، بينما أوكل مهمة الرباعي الدفاعي إلى كل من وليد عباس وإسماعيل أحمد وفارس جمعة وبندر الأحبابي.

واعتمد المدير الفني الإيطالي، على الثلاثي علي سالمين وخميس إسماعيل وعامر عبد الرحمن في وسط الميدان، وفي الهجوم الثلاثي سيف راشد العائد من الإصابة وإسماعيل الحمادي وعلي مبخوت كرأس حربة.

الجماهير ترسم لوحة الوفاء والانتماء

رسمت جماهير الإمارات اللوحة الأجمل في الوفاء والانتماء حيث ملأت الجماهير الإماراتية مدرجات ملعب استاد محمد بن زايد وصدحت بحناجرها تدعم وتشجع «الأبيض»، وتلهم لاعبيه، وتدلهم على درب النصر في مباراة كانت صعبة. وأثبت الجمهور الإماراتي وبجانبه الجاليات العربية من جديد حبا للأبيض لا يعرف حدودا، وكانت جميع شرائح المجتمع شيوخاً وشباباً ورجالاً واطفالاً ونساء داخل ملعب الانتصار تصطف جنباً إلى جنب في حالة تلاحم كبير وتضج بالهتاف والحماس وكانت الالوان الابيض والاحمر والاخضر والاسود هي المسيطرة على المشهد.

استقبال حافل للثنائي مطر وخليل

استقبلت جماهير الإمارات نزول المهاجم أحمد خليل، وإسماعيل مطر قبله بدقائق بارتياح وتصفيق داوٍ في ظل رغبتهم وتطلعهم للعودة للمباراة، وبمجرد نزول الثنائي تحولت الكفة لصالح الأبيض الذي قاد عددا من الهجمات، تجاوبت معها الجماهير المتعطشة للفوز.

38646 مشجعاً في المباراة

بلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 38646 مشجعاً، وتبلغ سعة الملعب 42 ألف متفرج، وتوافدت الجماهير الإماراتية والعربية من جميع الجاليات لحضور المباراة أمس.