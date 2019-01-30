إشادة كبيرة بمبادرة «فريق واجب التطوعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس

بحضور الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، شهد الآلاف من محبي وعشاق الأبيض الإماراتي مباراته، مساء أمس، أمام العنابي من خلال الشاشة العملاقة التي أعدها «فريق واجب التطوعي» مساهمة في إنجاح كأس آسيا التي تختتم بعد غد الجمعة، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وعاش الحضور الذي احتشد في وقت مبكر بمنطقة شاطئ فندق هيلتون وسانت ريجيس، لحظات رائعة ومتعة حقيقية من خلال الشاشة العملاقة التي بلغت مساحتها 22×5 متر، وتفاعلت الجماهير مع مجريات المباراة بشكل مثير.

وقال أحمد الحمودة مدير جمعية واجب التطوعية، إن الجمعية تأسست في 22 أغسطس/ آب 2017، كفكرة من الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان وتحت رعايته ورئاسته الفخرية، وقال إن الجمعية تهدف لتجسيد قيم الوفاء الأصيلة الضاربة في عمق ثقافة المجتمع الإماراتي، مبيناً أنها تهدف أيضاً لتشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال التطوعية الاجتماعية، وتعزيز فكرة العمل الطوعي بين أفراد المجتمع، وتنمية روح المشاركة، إضافة لاستثمار أوقات فراغ الشباب وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم في مشروعات الخدمة العامة، ونشر وإرساء ثقافة التطوع بين كل فئات المجتمع، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية. وأشاد الحضور من مواطنين ومواطنات، ومقيمين ومقيمات، بالفكرة الرائعة التي تمثل دعماً لجهود اللجنة المنظمة لكأس آسيا، ومجموعة أبوظبي، وشكروا رئيس وأعضاء فريق واجب التطوعي على حسن الضيافة