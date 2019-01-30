شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيز: هدفا الشوط الأول سبب فوزنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الإسباني سانشيز مدرب قطر: المباراة كانت صعبة، وتقدمنا بهدفين في الشوط الأول منحنا الثقة وفريقنا دافع بشكل جيد في الشوط الثاني.وعن مواجهة اليابان في النهائي قال: «بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، الساموراي أحد الفرق القوية في آسيا، استطاع الفوز في جميع المباريات التي خاضها في البطولة ونحتاج أن نقدم أفضل ما لدينا ونخلق العديد من الفرص لنفوز باللقب».

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