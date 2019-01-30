الاتحاد الآسيوي يكرّم مجموعة العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت اللجنة المنظمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد نهاية مباراة نصف النهائي بين اليابان وإيران، بتكريم حمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين التي ودعت الاثنين آخر مباراة في استاد هزاع بن زايد بعد استضافتها 14 مباراة في ملاعب المدينة الخضراء، وتم تسليم العامري شهادة تقديرية ودرعاً تذكارية للجهود المبذولة وبعد النجاح الكبير الذي شهدته مجموعة العين وكانت محل إشادة من الجميع.

كما تم التقاط صورة تذكارية للمتطوعين من الشباب الرائع من الجنسين الذين نالوا الإشادة من الجميع من خلال ابتسامتهم الدائمة وتقديمهم العون لكل من يطلب المساعدة بطيب خاطر.